Successo a Loutraki, in Grecia, per i giovani atleti azzurri della New Kodokan Lucania impegnati nei Campionati Mondiali Giovanili di Pankration e AMMA (Amateur MMA).

Sul podio tre azzurrini del Maestro Pietro Amendola: si tratta di Antonio Pio Marmo che ha conquistato il bronzo nei +84 kg Under 15 e Davide Morena che ha portato a casa un altro bronzo nella categoria -84 kg Under 17. Mentre Alessia Amendola, unica atleta a rappresentare l’Italia nell’AMMA Under 20, impegnata nella categoria al limite dei 61 kg ha conquistato il terzo gradino del podio, portando dunque a casa una medaglia di bronzo.

Buona la prova di Antonio Soccodato quinto negli Under 15 di Pankration.

La Nazionale composta da 11 atleti è stata seguita dai 2 Tecnici Federali sempre della New Kodokan Lucania Viki Amendola e Niko Rizzo.

L’Italia al Mondiale si è classificata terza nel medagliere.

