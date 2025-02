Anche la Banca Monte Pruno, insieme al suo gruppo giovanile di associati della Monte Pruno Giovani, per il tramite di Federcasse, aderisce all’iniziativa “M’illumino di meno”, promossa dalla trasmissione di RaiRadio2 “Caterpillar”, in occasione della XXI Giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili.

La 21^ edizione sarà dedicata allo spreco energetico nel settore del fast fashion (la moda “usa e getta”) e alle alternative virtuose che promuovono il riuso e la valorizzazione degli abiti.

A “M’illumino di meno” aderisce anche il Gruppo Cassa Centrale con il claim “Siamo Cooperativi, Sostenibili e Responsabili. Un modo di essere e di agire che non passa mai di moda”.

La partecipazione all’iniziativa vedrà, per l’appunto, un’azione concreta dell’Associazione Monte Pruno Giovani che nasce con l’intenzione di sensibilizzare la comunità verso il tema della sostenibilità. Sarà l’occasione perfetta per dare una seconda vita ai capi d’abbigliamento, contribuendo a ridurre gli sprechi e l’inquinamento, con un occhio all’etica ambientale.

Dunque venerdì 21 febbraio, dalle ore 18.30, presso la sala della Digital Innovation Hub – Sala Consilina, si potrà raccogliere gli abiti e accessori in buone condizioni per bambini e adulti che non vengono più usati e barattare ciascun indumento con un altro presente nell’evento. A fine serata tutti gli indumenti rimasti saranno devoluti in beneficenza.

Il motto è “Se ti serve prendilo, se non ti serve donalo!”.

Ci sarà un momento di confronto e di convivialità con un aperitivo sostenibile a base di prodotti tipici.