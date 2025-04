“Il miglioramento della viabilità rurale rappresenta un elemento strategico per lo sviluppo delle aree interne, sia in termini di sicurezza che di accessibilità. È fondamentale garantire il mantenimento delle attività agricole, contrastare lo spopolamento e valorizzare il nostro territorio”.

Lo ha detto Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva che ha presentato un’interrogazione in Consiglio regionale per chiedere alla Giunta di valutare la possibilità di incrementare le risorse disponibili per il bando relativo agli “Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali, allo scopo da poter finanziare un numero maggiore di interventi richiesti dai Comuni”.

Nel corso del Question time l’assessore all’Agricoltura Nicola Caputo ha annunciato l’avvio di un’istruttoria tecnica per finanziare il maggior numero possibile di richieste.

“L’ampia adesione al bando – ha precisato Pellegrino – dimostra l’elevata necessità di investimenti infrastrutturali nelle aree interne della Campania. Su 280 progetti ammissibili, attualmente, solo 60 potranno essere finanziati con i 30 milioni di euro disponibili. È evidente che serve un ulteriore sforzo per rispondere alle esigenze dei territori. L’annuncio dell’istruttoria tecnica da parte dell’assessore Caputo rappresenta certamente un segnale positivo, finalizzato a garantire un incremento delle risorse per assicurare continuità negli investimenti per lo sviluppo delle aree interne. La Regione Campania, con il Presidente Vincenzo De Luca e l’assessore all’Agricoltura Nicola Caputo, ha dimostrato grande attenzione e sensibilità nei confronti di queste esigenze, mettendo in campo un impegno concreto attraverso la pubblicazione del bando finalizzato alla realizzazione, al miglioramento e alla manutenzione delle infrastrutture viarie rurali, con evidenti benefici per le comunità locali e per il tessuto produttivo delle aree interne. Sono certo che la Giunta riserverà la giusta attenzione alla mia richiesta per dare una risposta concreta a tanti Comuni, a tante famiglie e a tanti giovani che hanno scelto di investire nei nostri territori” ha concluso Pellegrino.