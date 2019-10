Michele Strianese a Roma per la riunione del Comitato Direttivo dell’Unione Province d’Italia

Si è tenuta oggi a Roma, nella sede dell’Unione Province d’Italia di Piazza Cardelli, la riunione del Comitato Direttivo UPI, convocata dal Presidente Michele De Pascale. Ha partecipato anche il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, in qualità di componente del Comitato Direttivo Nazionale.

“Oggi fra i temi trattati all’ordine del giorno – afferma Strianese – abbiamo discusso soprattutto del ruolo delle Province nel Mezzogiorno nella regia dello sviluppo locale”.

Approvate inoltre le proposte UPI per la legge di bilancio 2020-2022 e l’organigramma che vede la presenza del Presidente della Provincia di Salerno, insieme ad altri Presidenti di Provincia, in due commissioni interne.

“Sono stato chiamato infatti a far parte della Commissione Infrastrutture e Mobilità e della Commissione Istruzione – Edilizia Scolastica per le quali lavorerò con grande impegno in sinergia con gli altri componenti – afferma Strianese -. Prima di essere Presidente della Provincia di Salerno e Sindaco di San Valentino Torio, sono innanzitutto ingegnere, per questo forse sono particolarmente attento ai temi della sicurezza delle nostre strade e delle nostre scuole. Auguro buon lavoro a tutti noi“.

– Chiara Di Miele –