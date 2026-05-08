Messa in sicurezza del territorio e prevenzione. Finanziamenti a Caggiano e Atena Lucana
Sono stati stanziati oltre 1,3 miliardi di euro dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per investimenti in opere pubbliche di sicurezza e prevenzione, tra cui anche in alcuni comuni della provincia di Salerno.
Si tratta di risorse fondamentali che consentiranno a tanti centri di realizzare interventi strategici per la tutela del territorio, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza delle infrastrutture pubbliche.
Tra i Comuni finanziati nel salernitano quello di Caggiano per 1 milione di euro per la messa in sicurezza di un’area in dissesto idrogeologico in via Pietra grossa.
995.000 euro al Comune di Atena Lucana per il mercato coperto comunale in via Roma e i lavori di adeguamento sismico all’attuale mercato coperto comunale da destinare a struttura polivalente.