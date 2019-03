Mercantile liberiano con carenze di sicurezza nel porto di Salerno. Bloccato dalla Guardia Costiera

Il personale della Capitaneria di Porto di Salerno, comandato dal Capitano di Vascello Giuseppe Menna, ha ispezionato e sottoposto a provvedimento di fermo una nave da carico battente bandiera Liberiana, di 9.962 tonnellate di stazza lorda proveniente da Alessandria d’Egitto.

Sull’unità, adibita al trasporto di contenitori, sono state rilevate delle mancanze in materia di sicurezza della navigazione, tali da rendere la nave mercantile al di sotto dei livelli minimi di sicurezza richiesti dalla normativa di settore nazionale ed internazionale. In particolare, gli uomini della Guardia Costiera, durante i controlli, hanno riscontrato il mancato funzionamento di un boccaporto avente la funzione di evitare l’entrata d’acqua nelle stive del carico. La piena efficienza di questi dispositivi permette di salvaguardare la vita dell’equipaggio, della nave stessa, nonché dell’ambiente marino e costiero.

La nave è ferma in banchina dal 13 marzo, data dalla quale sono in corso i controlli della Guardia Costiera e resterà in porto sino alla rettifica delle deficienze riscontrate.

– Paola Federico –