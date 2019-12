Medaglia d’argento in Francia per l’Italia di fioretto. Nel quartetto la potentina Francesca Palumbo

E’ ormai ad un passo la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 per l’Italia di fioretto, con il quartetto composto anche da Francesca Palumbo, di Potenza.

Ieri, lei e compagne si sono aggiudicate la medaglia d’argento nella tappa della “Coppa del Mondo” di fioretto femminile. Con la potentina il quartetto è composto da Alice Volpi, Arianna Errigo e Elisa Di Francisca.

Secondo posto a Saint Maur in Francia, ma con l’amaro in bocca. L’obiettivo delle quattro ragazze che difendono il tricolore era quello del 1° posto. Ma comunque, grazie ai punti conquistati ieri, l’Italia di fioretto femminile è ad un passo dalla matematica certezza per la qualificazione ai Giochi Olimpici.

La prossima tappa, quella in Polonia, a Katowice, dal 10 al 12 gennaio, potrebbe essere quella tanto attesa per la matematica. Palumbo e compagne sono state sconfitte in finale dalla Francia per 42-41. Il percorso che le ha portate in finale è iniziato con la vittoria su Singapore per 45-19, poi ai quarti vittoria contro la Polonia con il punteggio di 45-33 e in semifinale Ungheria battuta 45-28. Poi la sconfitta con la Russia, nel minuto supplementare, con la stoccata vincente del definitivo 42-41 della russa Inna Deriglazova ai danni di Elisa Di Francisca.

“Siamo tutte molto rammaricate per come è andata. Volevamo vincere – ha dichiarato Francesca Palumbo – e potevamo farlo molto tranquillamente. Purtroppo abbiamo avuto qualche problema durante l’ultimo assalto che ci è costato caro. Siamo molto dispiaciute ma ci rifaremo senza dubbio. Io ho ancora un lungo anno davanti per la qualifica individuale, ma per quella a squadre siamo abbastanza certe, ce la faremo”.

Un argento arrivato il giorno dopo la doppietta azzurra nell’individuale con Alice Volpi e Martina Batini. Adesso testa al primo appuntamento del 2020, in Polonia, che quasi certamente significherà pass per le Olimpiadi di Tokyo.

