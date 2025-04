Negli ultimi giorni si è intensificata l’azione della Polizia Municipale di Eboli, guidata dal Comandante Daniele De Sanctis.

Gli agenti della Municipale con i Carabinieri, dopo un’ampia e approfondita attività di indagine, hanno sequestrato un’area di 3.500 metri quadrati in località Campolongo-Marina di Eboli adibita a discarica abusiva di rifiuti pericolosi, rifiuti speciali, ingombranti e RAEE di vario genere, per un totale di diverse tonnellate.

Denunciati all’Autorità Giudiziaria i responsabili.

Nel frattempo, gli uomini del Nucleo Ecologico Ambientale della Polizia Municipale hanno sanzionato con l’utilizzo della fototrappola e-killer diverse persone sempre nelle zone di sversamento di Campolongo e varie zone rurali.

Sono stati sanzionati una donna per violazione al regolamento comunale e un marocchino per violazioni al Codice della strada, oltre a varie auto in transito che hanno depositato rifiuti nella zona. Nel cento storico, invece, nell’ultima settimana sono stati multati numerosi cittadini.

La somma che dovranno pagare è di 206 euro.