Mattarella bis. Il Presidente della Basilicata Bardi: “Gli siamo infinitamente grati”

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, afferente al gruppo di Centrodestra, ha partecipato all’incontro della delegazione della Conferenza della Regioni con il Presidente Mattarella.

In quell’occasione, Bardi ha espresso la sua riconoscenza a Sergio Mattarella, il quale si è messo nuovamente a disposizione dell’Italia per ricoprire l’importante ruolo di Capo dello Stato.

Sebbene le sue intenzioni fossero altre, dinanzi a una chiamata corale delle forze politiche, Mattarella ha ritenuto doveroso continuare il proprio impegno al servizio del Paese.

“E noi gliene siamo infinitamente grati”, commenta Bardi durante la riunione in cui il Presidente della Repubblica ha rinnovato il ringraziamento per il lavoro svolto da tutte le Regioni in questa pandemia.