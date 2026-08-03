Margherita Solimando è il nuovo Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Parma
Il Tenente Colonnello Margherita Solimando, figlia dell’ex vicecomandante della Guardia di Finanza di Sala Consilina Luciano Solimando, è il nuovo Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Parma.
Già al comando del Gruppo Tutela Finanza Pubblica dello stesso Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Parma dal 2023, il Tenente Colonnello Margherita Solimando ha raggiunto questo importante traguardo grazie ai brillanti risultati operativi conseguiti in tutti i settori istituzionali.
Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, infatti, è un’unità ad alta specializzazione nell’investigazione tributaria, economica e finanziaria, posta alle dirette dipendenze del Comando Provinciale Parma.
Il Tenente Colonnello Margherita Solimando subentra, nell’incarico, al Colonnello Giuseppe Micelli, chiamato a ricoprire l’incarico di Comandante provinciale a Ferrara.