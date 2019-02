Marcia d’Amore per la Cultura. Lauria domani celebra la figura di Rocco Papaleo

Domani, giovedì 7 febbraio, la Marcia d’Amore per la Cultura farà tappa a Lauria. Saranno coinvolte le scuole, le famiglie, le associazioni e l’Amministrazione comunale, che già due anni fa tenne a battesimo l’iniziativa che sta toccando i comuni lucani con l’obiettivo di promuovere, attraverso la valorizzazione del Patrimonio Culturale, tutti i 131 comuni lucani, di intercettare i flussi turistici previsti per Matera 2019, di creare condizioni di crescita socio-economica e promuovere nuove opportunità occupazionali per i giovani nei settori della Cultura e del Turismo.

Ogni Marcia diventa un’occasione per far conoscere i grandi tesori della Basilicata, spaziando dai sapori ai saperi, dall’arte ai personaggi, nominando simbolicamente ogni borgo Capitale delle proprie eccellenze. E così Lauria (il cui toponimo rimanda al Mito di Apollo e Dafne, che esalta chiunque raggiunge il successo, inteso come metafora della consapevolezza dell’essenza sacra della vita, attraverso i suoi giovani allievi) domani celebrerà Rocco Papaleo, l’artista lauriota che, pur tra tante difficoltà, ma sempre sorretto da una grande passione, meglio è riuscito ad esaltare le radici della sua terra, divenendo un valido esempio da emulare per tutti i giovani che credono nell’arte e nella creatività.

L’evento, che mette al centro i giovani e la scuola, rientra nell’Accordo di Programma Basilicata in Marcia per la Cultura coordinato da Tomangelo Cappelli e sottoscritto da Regione Basilicata, UNICEF, Direzione scolastica Regionale, Polo Museale di Basilicata, MIBACT, ANCI, Forum Nazionale dei Giovani e altri 40 partner.

– Chiara Di Miele –