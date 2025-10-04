E’ di 15 uomini delle Forze dell’Ordine contusi il bilancio della manifestazione pro Pal che si è svolto ieri a Salerno.

Circa 2mila persone sono scese in piazza per esprimere solidarietà al popolo palestinese di Gaza e alla Flotilla. Momenti di tensione si sono verificati quando alcuni dei manifestanti hanno bloccato il Varco Ponente del Porto salernitano cercando di entrare.

La Polizia ha usato i lacrimogeni per disperdere i manifestanti che hanno replicato lanciando sanpietrini e altri oggetti. Ferite anche alcune persone che hanno preso parte al corteo.

Oggi alcuni pullman sono partiti per Roma dove è prevista un’altra manifestazione.

L’eurodeputata agropolese Benedetta Scuderi è rientrata nella serata di ieri in Italia dopo essere stata fermata dall’esercito israeliano a bordo della Global Sumud Flotilla. Risulterebbe ancora bloccata Federica Frascà, l’attivista salernitana di Greenpeace.