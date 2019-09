A Sanza da qualche anno è possibile usufruire dell’attività di micronido, ma quest’anno non risulta ancora attivata. Le mamme lavoratrici risentono della mancanza del servizio che pare non sia partito a causa di un numero insufficiente di iscritti.

Dal Piano Sociale di Zona, che gestisce il micronido, fanno sapere che “il regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia prevede l’iscrizione di 10 bambini dai 3 ai 36 mesi affinché il servizio prenda il via. A Sanza non si è raggiunto il numero richiesto, ma solo negli ultimi giorni si conta qualche adesione“.

Il regolamento prevede infatti che, qualora il numero dei frequentanti fosse al di sotto di 10 bambini, si dovrà convocare l’Assemblea consortile per l’eventuale decisione di chiusura.

La questione non risulta ancora chiusa, infatti il Presidente del CdA del Consorzio Sociale Vallo di Diano-Tanagro-Alburni, Francesco Cavallone ha dichiarato che nessun atto ufficiale ha sancito la chiusura del micronido a Sanza.

“Le voci che girano sono solo corbellerie – commenta Cavallone -. Non sono io a decidere sull’avvio del servizio bensì gli organi deputati che entro la settimana prossima faranno comunicazione ufficiale“.

– Ornella Bonomo –