Maltratta la moglie, la ingiuria e la minaccia per oltre 15 anni. Arrestato 51enne di Auletta

Ieri i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, agli ordini del Capitano Davide Acquaviva, hanno arrestato un 51enne incensurato di Auletta per reati in materia di violenza di genere.

I militari della Stazione di Auletta, dopo una denuncia della moglie, una 40enne che vive con l’uomo, di un episodio di violenza avvenuto a metà gennaio, hanno svolto approfonditi accertamenti ricostruendo che il 51enne si era reso responsabile di numerosi episodi di maltrattamenti in famiglia con percosse, ingiurie per litigi per futili motivi e minacce anche con l’utilizzo di armi nei confronti della donna.

I carabinieri hanno accertato che le violenze da parte dell’uomo sono state perpetrate per oltre un quindicennio, sino a risalire al 2003.

E’ stata data quindi esecuzione immediata alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. La misura è stata emessa dal Tribunale di Lagonegro.

– Annamaria Lotierzo –