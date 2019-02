Maltempo. Si fa la conta dei danni nel Golfo di Policastro, Vibonati e Torraca tra i paesi più colpiti

Le forti raffiche di vento che si sono abbattute sul basso Cilento nelle ultime ventiquattro ore hanno provocato notevoli danni in molti comuni del Golfo di Policastro.

A Vibonati il forte vento ha provocato la rottura di una frangia in acciaio che teneva ancorata la copertura dello stadio Comunale “Valentino Mazzola” ai pilastri della struttura. Un evento davvero straordinario e secondo alcuni tecnici non ipotizzabile in fase di calcolo della realizzazione dello Stadio. La copertura fortunatamente è caduta in un terreno alle spalle dell’impianto sportivo senza colpire le case presenti a pochi metri di distanza dal campo.

Anche Torraca questa mattina ha fatto la conta dei danni provocati dal forte vento che ha colpito il piccolo comune per l’intera giornata di ieri. Completamente distrutta la vetrata perimetrale della piscina comunale che questa mattina è stata prontamente chiusa dal primo cittadino. Danni anche alla copertura Aula Polifunzionale, il tetto in una parte della struttura è del tutto saltato. Per questi avvenimenti il sindaco Francesco Bianco è intenzionato a chiedere lo stato di calamità naturale.

– Maria Emilia Cobucci –