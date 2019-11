Maltempo nel Vallo di Diano. Il forte vento abbatte un albero e i cavi telefonici a San Rufo

Il maltempo che da ieri sta mettendo in ginocchio la Campania ha fatto i suoi danni anche nel Vallo di Diano.

A San Rufo, in località Fontana Vaglio, le forti raffiche di vento che soffiano dalla serata di ieri hanno abbattuto un albero e tranciato i cavi della rete Telecom in via San Lorenzo.

Sul posto sono repentinamente intervenuti i tecnici per mettere in sicurezza l’area intralciata dai rami e i cavi telefonici.

La Protezione Civile regionale ieri si è vista costretta a prorogare l’avviso di allerta meteo per temporali e venti forti fino alle 14 di oggi.

Nella serata di ieri un altro albero è stato abbattuto dalle folate di vento nella Villa Comunale di Sant’Arsenio, lungo il viale che conduce al Municipio. In questo caso è stato necessario l’intervento sul posto dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina. Diversi sono stati gli interventi dei caschi rossi in vari paesi del comprensorio, soprattutto a causa di allagamenti.

– Chiara Di Miele –