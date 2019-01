Maltempo in Campania. Previste nevicate e gelate a bassa quota

La Protezione civile della Campania ha inviato un avviso alle Amministrazioni comunali dell’intero territorio e alle autorità competenti per quanto riguarda il rischio neve che interesserà la nostra regione nei prossimi giorni.

In particolare, è previsto un ulteriore abbassamento delle temperature atmosferiche che da giovedì 3 gennaio porterà nevicate e gelate anche in pianura, venti settentrionali con forti raffiche che potrebbero determinare disagi per la popolazione.

Nella nota si invitano i Comuni, le Province e gli Enti gestori della viabilità ad attuare in tempo il Piano di protezione civile in relazione al rischio neve, dotandosi di scorte di sale o di prodotti adatti al disgelo per garantire la percorribilità delle strade principali.

La Protezione civile con la nota invita ancora i Comuni ad adottare tutte le precauzioni necessarie, provvedendo a diffondere tempestive informazioni sui pericoli determinati dalle basse temperature e dalle nevicate, come probabili interruzioni di energia elettrica e dell’acqua per rottura delle condotte idriche, in tal caso si consiglia di lasciare defluire una piccola quantità di acqua per scongiurare la rottura delle tubature.

– Miriam Mangieri –