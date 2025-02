Il maltempo delle ultime ore sta facendo registrare i primi disagi nel territorio della provincia di Salerno.

In particolare a Eboli, nei pressi del sottopasso ferroviario in via Gerardo Romano Cesareo, dove un muro di contenimento ha ceduto ed il terreno è franato invadendo la carreggiata.

Una tragedia scongiurata perchè al momento del crollo fortunatamente non stavano transitando auto lungo l’arteria. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento e la Protezione Civile che dovranno mettere in completa sicurezza l’area.

A causa dell’accaduto si è resa necessaria l’interruzione del traffico ferroviario lungo la linea Eboli – Potenza.

Inoltre, a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale, la Protezione Civile Campania ha prorogato la vigente allerta meteo per temporali di livello Giallo fino alle 12 di domani, giovedì 27 febbraio. Su tutta la Campania proseguiranno, infatti, le precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco, con un conseguente rischio idrogeologico.