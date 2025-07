Le copiose piogge che si sono abbattute nella prima mattinata sul Vallo di Diano hanno fatto registrare i primi danni.

A Sant’Arsenio il ramo di un albero si è abbattuto su un’auto parcheggiata provocando notevoli danni alla carrozzeria. Brutta sorpresa per il proprietario che aveva lasciato l’auto in sosta come accade generalmente.

Danni non solo in paese, ma anche in montagna, sul Monte Carmelo. Qui una squadra della Comunità Montana Vallo di Diano è rimasta bloccata a causa di un’improvvisa frana.

La quantità di fango che si è creata ha invaso la strada tanto da non consentire più il passaggio. Gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti per soccorrere i malcapitati e cercare di sgomberare la carreggiata.

Maltempo anche a Capaccio Paestum, dove a largo delle acque di località Linora si è sviluppata una tromba marina. Le forti raffiche di vento hanno trascinato via alcune attrezzature balneari. Fortunatamente non sono stati registrati danni notevoli o feriti.