Magrebino accoltellato si rifugia in un lido alla Marina di Eboli e viene soccorso dai turisti

Paura ieri pomeriggio alla Marina di Eboli dove un extracomunitario ferito in seguito ad un accoltellamento si è rifugiato in un lido ed è stato soccorso dai numerosi turisti presenti in quel momento per il bagno della domenica.

Come si legge sul quotidiano “La Città di Salerno”, la lite sarebbe avvenuta all’interno di un’azienda agricola di Campolongo, nei pressi della pineta.

Probabilmente il magrebino ferito da un fendente potrebbe essere stato colpito da un collega, ma sul movente e sull’autore del gesto che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia indagano i Carabinieri della locale Compagnia, diretti dal Capitano Luca Geminale.

La vittima, una volta ferita, si è rifugiata nel lido, nascondendosi sotto un’automobile. Proprio in quel punto è stato ritrovato, dolorante, dai turisti e dal titolare della struttura che lo hanno inizialmente soccorso per poi allertare i sanitari del 118 che lo hanno successivamente condotto in ospedale.

– Chiara Di Miele –