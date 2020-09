Magistratura a lutto, è morto Renato Martuscelli. Fu procuratore al Tribunale di Vallo della Lucania

La Magistratura salernitana è a lutto per la scomparsa dell’ex procuratore presso il Tribunale di Vallo della Lucania, Renato Martuscelli.

Il magistrato 61enne da tempo combatteva contro una seria malattia e questa notte ha smesso di vivere nella città di Lecce, dove si trovava insieme alla sua famiglia.

Martuscelli, originario di Vallo della Lucania, attualmente ricopriva l’incarico di sostituto procuratore generale alla Corte di Appello di Salerno.

Lascia la moglie e i figli, mentre la comunità vallese è profondamente addolorata per la tragica notizia appresa in mattinata. La salma rientrerà a Vallo della Lucania per l’estremo saluto.

– Chiara Di Miele –