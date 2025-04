Ieri pomeriggio a Salerno nella chiesa del Gesù Redentore si è celebrato il rito funebre per il Luogotenente Carica Speciale Vincenzo Sessa, già in servizio come Capo Centrale Operativa del locale Comando Provinciale dei Carabinieri.

Una grande partecipazione affettiva nella chiesa gremita di colleghi, amici, associazioni di volontariato e tanti cittadini che hanno voluto rendere omaggio a un eccellente militare oltre che uomo generoso, stimato e sempre pronto ad aiutare il prossimo anche con i suoi numerosi impegni nel sociale.

Con i tanti colleghi, a rendergli onore erano presenti il Comandante della Legione Carabinieri Campania, Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, e il Colonnello Filippo Melchiorre, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, a testimonianza di un riconosciuto e profondo legame istituzionale.