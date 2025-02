Lutto nel mondo della danza per la scomparsa della ballerina de “La Scala” di Milano Antonella Luongo, originaria di Cuccaro Vetere. La morte della giovane ha lasciato nello sconforto tutti i suoi colleghi che commossi la ricordano e il piccolo borgo dove risiede la famiglia.

“Gli artisti del Corpo di Ballo, i maîtres, il direttore Manuel Legris, il Coro, l’Orchestra, la Direzione del Teatro alla Scala e tutti i lavoratori del teatro piangono la prematura scomparsa di Antonella Luongo, artista che alla Scala si è formata e alla Scala ha calcato il palcoscenico sia nelle file del Corpo di Ballo che in tanti ruoli solisti, nei grandi balletti di repertorio e negli stili e nelle firme dei coreografi del nostro tempo, a partire dal 1998, tra i neodiplomati protagonisti del Gala per i 185 anni della Scuola di Ballo. E da allora ha condiviso con tanti colleghi e con le nuove generazioni di artisti la vita del teatro, delle tournée nel mondo, la quotidianità della Compagnia che è anche una famiglia che ora commossa la ricorda, nei classici come Giselle, Il lago dei cigni, La Sylphide, nei lavori dei maestri del Novecento come Béjart, Cranko, Nureyev, MacMillan, Deane, nei lavori di firme italiane, da Pistoni, Ugo Dell’Ara e Mauro Bigonzetti, nelle produzioni di Jiří Kylián e George Balanchine”.

Alla memoria di Antonella sarà dedicata la prima rappresentazione del trittico Kratz/Preljocaj/de Bana, venerdì 28 febbraio.

“Un velo cupo è calato su tutti noi cuccaresi alla notizia triste ed improvvisa della scomparsa della nostra cara Antonella, la ‘ballerina’ come tutti la conoscevamo per il suo glorioso e prestigioso ruolo al Teatro alla Scala di Milano. Il suo splendore artistico aveva già brillato intenso sui più illustri palcoscenici della danza internazionale, calcati sin da piccola e conquistati con la tenacia e la passione travolgente che solo uno spirito unico e straordinario sa esprimere. Si è chiuso per Antonella l’ultimo sipario, ma la ribalta resterà per sempre illuminata dalla sua immensa luce e la scena rapita dalla sua eleganza e bellezza. Cuccaro si stringe alla famiglia Luongo e alla famiglia Di Spirito, nel dolore straziante che le ha colpite. Buon viaggio Antonella in una vita migliore” è il messaggio di cordoglio del sindaco Simone Valiante e dell’intera Amministrazione comunale.