Poco dopo le 8.30 di oggi l’ultramaratoneta di Sala Consilina Giuseppe De Rosa ha concluso con successo la sua partecipazione alla Ultra Milano Sanremo, organizzata dall’AS Impossible Target.

La gara è considerata la più lunga ultramaratona no stop in Europa.

Giuseppe è partito venerdì mattina dalla zona di Alzaia Naviglio Pavese per arrivare stamattina a Sanremo sul Lungomare delle Nazioni, percorrendo ben 268 km. Quattro i Check Point, tra la partenza e l’arrivo, superati nel tragitto dalla Lombardia alla Liguria. La sua gara è terminata nel momento in cui, come previsto dal regolamento, ha toccato l’acqua del mare nell’immediata corrispondenza dell’indirizzo di arrivo.

De Rosa, per tre volte Campione del Mondo alla Roadsign Continental Challenge di Canal Aventure, ha gareggiato in Single Stage in regime di semi-autosufficienza. Ad assisterlo lungo l’intero percorso la sua Crew composta dall’osteopata Vincenzo Dipierro e dall’atleta scozzese Simon Juke.

Lo staff del Campione valdianese ha viaggiato a bordo di una Jeep Compass messa a disposizione dalla Concessionaria Cosilinauto che, attraverso il titolare Renato Auleta, è main sponsor delle imprese sportive di De Rosa insieme alla Cardinale Group di Carmine Cardinale. I due amici e imprenditori valdianesi sono molto soddisfatti dell’ennesimo traguardo tagliato dall’atleta di Sala Consilina in maniera brillante e senza perdersi mai d’animo. Auleta e Cardinale, infatti, fin da subito hanno puntato sulle capacità e sulla forza fisica e mentale di Giuseppe De Rosa, sostenendolo nelle sue numerose tappe in giro per il mondo.

Questo weekend si è voluto cimentare in un genere di ultramaratona che si svolge in modalità differenti da quelle a cui solitamente è abituato. La Ultra Milano Sanremo è una gara su asfalto lungo strade che restano aperte al traffico, motivo per cui raggiungere il traguardo è impegnativo e comporta anche dei rischi.

Giuseppe De Rosa ha attraversato tre regioni d’Italia e oltre 50 comuni prima di toccare il mare di Sanremo. Una gara affrontata in un periodo delicato, dopo aver perso il papà da poche settimane. Nonostante tutto ha gareggiato ancora una volta con passione, mentre il Vallo di Diano, con in testa Renato Auleta e Carmine Cardinale, facevano il tifo per lui.