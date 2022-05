Luca Morello, giovanissimo attore originario di Teggiano, tra i protagonisti di “Arnoldo Mondadori – i libri per cambiare il mondo”, la prima docu-fiction a raccontare la vita di un grande editore italiano, prossimamente in onda sulla Rai. Luca, che ha soltanto 11 anni, interpreterà il ruolo di Mondadori da bambino. Con lui Michele Placido.

Pochi giorni fa si è tenuta al Cinema Massimo di Torino, all’interno del programma del Salone Off 2022, l’anteprima del lavoro prodotto da Anele in collaborazione con Rai Fiction e con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte. All’incontro erano presenti Placido, Anouk Andaloro, capostruttura Rai Fiction, Gloria Giorgianni, produttrice e founder di Anele, Paolo Manera, Direttore della Film Commission Torino Piemonte, Luca Formenton, Presidente della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e alcuni attori della docu-fiction tra cui Valeria Cavalli, Brenno Placido, Rodolfo Corsato, Stefano Skalkotos, Manuela Grippi e Luca.

La docu-fiction, con la regia di Francesco Miccichè, intreccia documenti di repertorio e interviste a importanti testimoni per ripercorrere la vita privata e professionale di Mondadori, dall’infanzia segnata dalla deprivazione agli esordi come ragazzo di bottega in una tipografia, all’incontro con la moglie Andreina Monicelli, interpretata da Valeria Cavalli, fino al successo come editore e al rapporto conflittuale con il figlio Alberto, che ha il volto di Flavio Parenti.

Soddisfatti per l’ennesima brillante partecipazione di Luca i genitori Antonio, nato e cresciuto a San Marco di Teggiano e poi trasferitosi per lavoro a Vigevano, e Miriam. Un motivo di orgoglio e vanto anche per la comunità teggianese che ormai da anni segue i passi del giovanissimo talento tra tv e cinema.

Non è il primo lavoro di Luca, che è stato nel cast del film “Mio fratello rincorre i dinosauri” con Alessandro Gassman e Isabella Ragonese, ma ha anche prestato il suo volto per diversi spot pubblicitari tra cui quello delle Kinder Cards, per la Fiat 500 L, per il Galletto Vallespluga e per i salumi Fratelli Beretta che hanno segnato il suo esordio sul piccolo schermo.

Inoltre lo scorso 2 maggio a Roma, presso il Senato, Luca ha preso parte alla cerimonia di premiazione della II edizione del “Testimone del Volontariato Italia” dove è stato insignito di un premio per il teatro di volontariato vigevanese.