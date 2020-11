Lotteria scontrini al via da gennaio 2021 – a cura dello Studio Viglione Libretti

Dopo i numerosi rinvii il 14 gennaio 2021, data fissata per la prima estrazione, prenderà il via la lotteria scontrini fra i corrispettivi trasmessi dal 4 gennaio 2021 al 10 gennaio 2021. Non tutti gli acquirenti potranno partecipare, saranno infatti esclusi gli acquisti con e-commerce, le spese effettuate nell’esercizio dell’attività di impresa o professionale e le spese che danno diritto a bonus fiscali (medicinali).

La lotteria degli scontrini sarà aperta ai consumatori che abbiano compiuto almeno 18 anni di età e prevede l’esclusione per gli stranieri che fanno shopping in Italia.

Il regolamento prevede che per potervi accedere sarà necessario dotarsi della chiave d’accesso alla fortuna: non appena il portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it sarà operativo, bisognerà registrarsi e richiedere il codice lotteria da memorizzare ed esibire ogni volta all’esercente per gli acquisti effettuati dal 2021.

Il sistema genererà un ticket virtuale per ogni euro speso e per ogni frazione di euro superiore a 0,49 centesimi (ad esempio con la spesa di 1.70 euro si avrà diritto a due ticket), mentre, al di sotto di questa cifra, non si concorrerà all’estrazione. Sarà in ogni caso prevista la soglia massima di 1.000 euro, quindi anche con una spesa superiore a 1.000 euro il consumatore avrà diritto a 1.000 ticket.

La vincita non sarà soggetta a tassazione (esentasse) e sarà comunicata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli mediante una comunicazione tramite raccomandata o con posta elettronica certificata o tramite SMS. Dalla ricezione della posta o della PEC i vincitori avranno 90 giorni per scegliere come incassare la vincita, per la quale sarà in ogni caso previsto esclusivamente il pagamento tramite bonifico o assegno circolare.

Nel caso in cui i premi non saranno reclamati le vincite formeranno un “jackpot” che sarà messo in palio con le estrazioni annuali.

Per info: www.studioviglionelibretti.it – info@studioviglionelibretti.it

Telefono: 0975/399004 Cellulare: 338/8122100

Vai alla RUBRICA DEL CONSULENTE – a cura dello Studio Viglione Libretti –

PUBBLIREDAZIONALE