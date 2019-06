Lotta all’evasione fiscale. Sequestrati ad Agropoli monili d’oro, una villa e due appartamenti

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per 343mila euro, emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, nei confronti di D. F. N., di Agropoli, per il reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto.

Le attività investigative, svolte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Agropoli, sono scaturite da un accertamento nei confronti di una locale e nota società immobiliare ed hanno riguardato, in particolare, l’omesso versamento dell’IVA dovuta per l’anno 2014.

La Procura ha disposto la perquisizione dell’abitazione di D. F. N., rappresentante legale della società, al fine di ritrovare elementi utilizzabili per le indagini, in particolare documentazione bancaria utile ad individuare disponibilità finanziarie dell’indagato, in Italia e all’estero.

Nel corso delle ricerche sono stati così trovati contanti ed oltre 3 kg di monili in oro. Sono stati sequestrati anche una villa e due appartamenti, sempre ad Agropoli, per un ammontare complessivo pari alle imposte dovute.

– Paola Federico –