“Newsweek e Statista sono lieti di confermarvi l’inclusione dell’ospedale San Carlo di Potenza tra i World’s Best Hospitals 2025!”.

In questo modo gli organizzatori hanno comunicato all’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” il prestigioso riconoscimento: la permanenza nella classifica delle migliori strutture ospedaliere a livello mondiale.

Si tratta di un risultato di grande valore, considerato l’elevato numero di strutture (2.400 ospedali di 30 paesi), la severità dei criteri di selezione e l’inserimento di un contenuto numero di ospedali del Sud Italia.

La classifica si basa su un’indagine condotta da Statista, portale tedesco per la statistica, che prende in considerazione diversi elementi di valutazione: un sondaggio online sottoposto a migliaia di stakeholder chiamati a giudicare l’operato dei medici ospedalieri, accreditamenti e certificazioni delle strutture, parametri di qualità ospedaliera, nonché un sondaggio sull’implementazione dei PROM (Patient-Reported Outcome Measures).

“Spiace dover rilevare che un punteggio più elevato, che pure sarebbe stato ottenibile grazie all’accertata qualità delle prestazioni erogate, è stato impedito dagli esiti di sondaggi necessariamente frutto del delicato contesto. Tuttavia, entrare a far parte della classifica è motivo di orgoglio e testimonia l’impegno e la qualità del lavoro di tutti i professionisti impegnati ogni giorno ad assistere i tanti pazienti che decidono di affidarsi all’ospedale San Carlo. Rappresenta sicuramente uno stimolo per continuare a migliorare il percorso di qualità avviato e portato avanti in questi anni per garantire ai cittadini elevati standard assistenziali” commentano i vertici aziendali.