“Oggi si allarga la famiglia della Lega nel nostro territorio”.

E’ quanto annuncia la vice coordinatrice provinciale della Lega Federica Mignoli.

“Insieme all’onorevole Attilio Pierro, stiamo portando avanti l’azione di espansione della ‘Lega – Salvini Premier’ nella nostra area – continua – Con la nomina a coordinatore cittadino per Sala Consilina Lorenzo Pace, professionista di rilevo e, soprattutto, una persona che desidera mettersi a servizio del territorio, facciamo un ulteriore passo in avanti. Insieme riusciremo a proporre istanze e sollecitazioni per far sentire ancora di più la voce del nostro territorio.”

Mignoli ha rivolto al coordinatore cittadino l’augurio di un proficuo lavoro.