Lo Sporting Sala Consilina vince il derby con il Napoli e si aggiudica meritatamente la prima gara dei quarti di finale dei playoff scudetto della Serie A di Calcio a 5.

Un match che non ha deluso le aspettative e ha infiammato gli oltre seicento spettatori accorsi al Pala San Rufo. Questi hanno vissuto con grandi emozioni il derby regionale, giocato a ritmi altissimi e con rapidi capovolgimenti, tanto che non sono bastati i 40 minuti in più dei due tempi supplementari per decretare la squadra vincitrice e far pendere la bilancia a favore dei Draghi dei cugini Antonio e Giuseppe Detta, ma sono stati i calci di rigore.

Un derby avvincente per cuori forti. Ma andiamo con ordine: lo Sporting Sala Consilina parte con il piede sull’acceleratore e nelle prime battute si rende pericolosa con Arillo, ma il pivot partenopeo non trova il bersaglio grosso, poi si fa vedere il Napoli, ma sono sempre i gialloverdi salesi a tenere il match in pugno, ma la svolta a favore dei partenopei arriva nella seconda parte del primo tempo e precisamente dopo 12 minuti quando Foti, già gravato da un giallo, risultato eccessivo, si fa sorprendere per un ingenuo fallo a gioco fermo rimediando il secondo cartellino e concludendo la sua gara.

Da questo momenti il clima si fa incandescente e fioccano le ammonizioni e anche l’espulsione per il tecnico Felipe Conde. I Draghi accusano il colpo e il Napoli approfitta del momentaneo sbandamento di Igor e soci per sbloccare il punteggio con una rete di Salas. Lo Sporting Sala Consilina appare frastornato e dopo meno di un minuto subisce anche la seconda rete: questa volta la firma è di Guilhermão. E la prima frazione si chiude sul doppio vantaggio partenopeo.

Nella riprese lo Sporting Sala Consilina scende in campo determinato a ristabilire le distanze e grazie al bonus falli dopo 13’25” beneficia del tiro libero. Alla battuta va Felipe Mello che non sbaglia e riporta in partita i draghi e lo stesso Mello, a poco più di un minuto e mezzo dal suono della sirena, di potenza piazza la rete del pareggio. E sul 2-2 si chiude la contesa nei tempi regolamentari per cui c’è stato l’extra time con due supplementari.

Nel primo tempo, a soli 25 secondi dal termine, una rapida ripartenza è stata finalizzata in modo vincente da Attilio Arillo per il 3-2 dei salesi. Nel secondo tempo Angelini, tecnico dei napoletani, schiera Chico come quinto di movimento e l’ex di turno Renzo Grasso trova la rete del pareggio. A questo punto si va al terno al lotto dei rigori. Dai cinque metri sono perfette le esecuzioni di Mello, Rossetti, Igor e Carlos Delmestre, mentre dopo le marcature di Chino e Guilhermão entra in scena per lo Sporting Sala Consilina il portiere Raffaele Lo Conte, subentrato a Fiuza che si oppone a Bolo e Salas e regala la vittoria al team di Felipe Conde che si aggiudica la gara col punteggio di 7-5.

Soddisfatto il presidente Giuseppe Detta: “Una vittoria meritata che premia i tanti sforzi compiuti. Ora testa al match di ritorno”. Il vice allenatore Domenico Rosciano rimarca la buona reazione dei suoi ragazzi dopo essere stati sotto di due reti: “Ho creduto nella reazione della squadra e la risposta è stata encomiabile da parte di tutti per cui abbiamo meritato di vincere sia pure ai rigori”.

Si ritorna in campo per la seconda gara al Pala Vesuvio venerdì 12 giugno col fischio d’inizio sempre alle 20.30, con le telecamere di SKY a fare da cassa di risonanza.