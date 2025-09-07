Lo Sporting Sala Consilina scalda i motori. A Campobasso vinta l’amichevole contro il CUS Molise
Prima uscita ufficiale convincente per lo Sporting Sala Consilina.
I ragazzi di mister Conde, a Campobasso, nel primo match amichevole contro il Cus Molise conquistano una vittoria.
Al PalaUnimol lo Sporting Sala Consilina parte contratto e chiude sotto (1-0) all’intervallo con il gol di Joazinho per i ragazzi di Sanginario.
Nella ripresa i draghi gialloverdi cambiano passo: pareggio immediato con Igor poi il sorpasso firmato dalla doppietta di Arillo. Nel finale Diaz, schierato come portiere di movimento, mette il sigillo al poker che chiude la sfida.
Un buon test, con tanto turnover e spazio a tutta la rosa, utile per alzare i giri del motore in vista dell’inizio ufficiale della stagione di Serie A previsto per il 27 settembre.