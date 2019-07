Lite tra minori a Polla. Ragazzo finisce in ospedale ferito con un coltello

Un episodio che poteva avere conseguenze ben più gravi è quello accaduto nel pomeriggio di oggi a Polla.

Intorno alle 16, nei pressi di piazza Antonio Forte, è scoppiata una lite tra minori. Durante il litigio un ragazzino di Polla avrebbe tirato fuori un coltello e colpito un suo coetaneo ferendolo.

Per il ragazzo si è reso necessario il trasferimento presso il pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure, ma le ferite non sembrano destare preoccupazione.

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina indagano su quanto accaduto.

– Paola Federico –