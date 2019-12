L’Istituto “Sacco” di Sant’Arsenio compie 60 anni. Le celebrazioni il 14 e 15 dicembre

Istituito nel 1957, l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Sacco” di Sant’Arsenio compie 60 anni e per celebrare l’importante traguardo sono stati organizzati due giorni di eventi previsti per sabato 14 e domenica 15 dicembre, con il sostegno della Banca Monte Pruno.

Sabato mattina dalle ore 9.00 si terrà un incontro tra gli ex studenti dell’Istituto in occasione della tavola rotonda “Dal Sacco alle nuove professioni quali competenze per il futuro”. Nel pomeriggio, dalle ore 16:00 è invece previsto un momento di riflessione sul tema “L’Istituto come risorsa del territorio“, con l’introduzione degli ex Dirigenti Scolastici del “Sacco” e del sindaco di Sant’Arsenio Donato Pica.

Ad aprire gli interventi sarà Michele Albanese Direttore Generale della Banca Monte Pruno ed ex studente dell’Istituto Tecnico Commerciale di Sant’Arsenio, mentre chiuderà i lavori il Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro Mons. Antonio De Luca.

Alle ore 18.30 di sabato si terrà l’esibizione del coro “Amici della Musica”. Seguirà una serata di beneficenza presso il Magic Hotel di Atena Lucana per sostenere la Fondazione Telethon.

Domenica 15 dicembre dalle ore 16.00 si terranno varie attività con gli studenti e i docenti dell’Istituto, tra cui laboratori, la presentazione del giornalino e dell’offerta formativa. Durante il fine settimana l’Istituto “Sacco” di Sant’Arsenio offrirà anche l’occasione di visitare una mostra fotografica storica.

Ai microfoni di Ondanews la Dirigente Scolastica Rosaria Murano.

– Antonella D’Alto –