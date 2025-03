Lieto fine nella serata di ieri grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco a Salerno.

Aris, un cagnolino di razza Setter, è caduto in un canale in località Ogliara. Per questo motivo il proprietario ha contattato la sala operativa dei Vigili del Fuoco per chiedere supporto.

I caschi rossi del Distaccamento Città sono prontamente intervenuti scendendo fin dentro il canale, riuscendo ad attirare l’animale in una zona più asciutta.

Aris è stato recuperato e affidato alle cure del proprietario.