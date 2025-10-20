Prestigioso riconoscimento per l’hairstylist di San Pietro al Tanagro Liliana Tierno che ieri è stata premiata come giurato e critico alla Hollywood Night che si è tenuta nel Palazzo Gonzaga di Volta Mantovana.

L’evento è organizzato da Lya Brunelli Hart Decò ed è un vero e proprio red carpet per hairstylist provenienti da tutta Italia che celebra creatività, talento e stile, regalando ai partecipanti e agli ospiti una serata indimenticabile presentata da Maria Monsè. Tra gli ospiti d’onore Olivia Latina, cantante lirica e soprano, e Sylvie Lubamba, showgirl, modella e attrice.

Sul palco si sono esibiti tre team di talento tra cui i Mix Art di cui fa parte Liliana Tierno.

La serata si è conclusa con la premiazione del concorso nazionale per i talenti emergenti e affermati. Anche i Mix Art, insieme a Liliana Tierno, hanno ricevuto il riconoscimento.

“Sono davvero felice del premio ricevuto come giurato e di quello ottenuto insieme ai colleghi di Mix Art – afferma la titolare del Salone Oasi di Bellezza -. L’esperienza a Palazzo Gonzaga arricchisce il nostro bagaglio di partecipazioni ad eventi nazionali di prestigio in cui si dà risalto alla creatività degli hairstylist e dei make up artist italiani. Grazie ancora una volta alla presidente di Mix Art Irene Quaglia, che come sempre ci coordina e ci accompagna in queste avventure, a tutti i colleghi che hanno partecipato con me alla Hollywood Night e a Lya Brunelli di Hart Decò“.