L’Erbanito Horses di San Rufo riparte meglio di come aveva concluso gli ultimi appuntamenti sportivi. Domenica si è svolta la prima tappa del Campionato regionale Team Penning Campania al Durazzano Country Village.

Più di 200 i team che si sono presentati sulla start line: oltre alla Campania era presente anche una rappresentanza della Basilicata e della Puglia.

5 i centri che quest’anno hanno organizzato il Campionato: l’Erbanito Horses di Antonio Marmo, Durazzano Country Village di Silvio Telese, Crazy Horse di Salvatore Bruno, GAPerformance Horse di Antonio Grasso e Di Lascio Ranch di Francesco Di Lascio. I cinque caposquadra hanno organizzato un campionato di 4 tappe, di cui la prima tenutasi domenica, mentre la seconda si svolgerà il 6 aprile al Di Lascio Ranch.

Tante le riconferme, ma anche tanti i nuovi traguardi, soprattutto quelli dei giovani penners. Infatti 42 sono stati i team che hanno partecipato alle categorie Istruttori e Youth, a dimostrazione di una forte crescita di questa disciplina e del buon lavoro svolto dagli istruttori dei centri della regione capaci di attirare sempre gente nuova verso questa attività sportiva.

È stata una domenica trascorsa in armonia, all’insegna dello sport, con i vitelli che hanno dato un brivido in più alla gara, e un buon livello tecnico.

I risultati per l’Erbanito Horses sono stati ottimi, infatti nella massima categoria 15 pt ad aggiudicarsi il primo posto ci hanno pensato Antonio Marmo, Gennaro Libretti e Lorenzo Galasso. Al secondo posto sempre Antonio Marmo, accompagnato da Francesco Di Lascio e Giuseppe Marmo. A completare il podio nuovamente il giovane Giuseppe Marmo con Antonio Grasso e Silvio Telese.

Nella categoria 11 pt il podio ha visto Antonio Marmo presente su tutti i gradini. Al primo posto accompagnato dai giovanissimi Anna Marmo e Lorenzo Galasso, al secondo da Bruno Schiraldi e Giuseppe Marmo e al terzo da Donato Marmo e Mario D’Alto.

Nella 8pt il primo posto va a una squadra campana ormai consolidata anche a livello nazionale, i giovani Donato e Giuseppe Marmo accompagnati dell’esperto penner Gennaro Libretti. Secondo posto per Angelo Marmo, Angelica Tassone e Lorenzo Galasso. A chiudere il podio Gennaro Libretti, Maria Capo e Talita Barale.

Nella categoria Youth primo posto per Donato e Angelo Marmo e Libero Franchini che conquista anche il secondo posto con Donato Marmo e Sara Marciano alla sua prima esperienza in gara; terzo posto sempre per Libero, accompagnato questa volta da Donato Marmo e Alessia Cascone.

Infine nella categoria Istruttori al secondo posto si sono posizionati Antonio Marmo, Antonio Rotondaro e Sara Marciano, mentre al quarto posto sempre l’istruttore Antonio Marmo accompagnato da Antonio Rotondaro e Michela Pellegrino.

“Un ringraziamento va a tutti i centri e vi aspettiamo il 6 aprile presso il ranch Di Lascio” fanno sapere dall’Erbanito Horses.