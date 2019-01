Legge 104, disabilità: gli interventi 2019 – a cura dello Studio Viglione Libretti

L’obiettivo in termini di disabilità e diritti (Legge 104) è quello di riordinare l’intera disciplina e redigere uno specifico Codice delle disabilità; ciò, innanzitutto, tramite un rafforzamento dell’assistenza sanitaria a domicilio, ma anche interventi di inclusione sociale e professionale di soggetti disabili. Misure che saranno promulgate tramite un finanziamento ad hoc, con un incremento dei fondi destinato a famiglie e disabili.

100 milioni di euro dal 2019 per il Fondo nazionale per la non autosufficienza, al fine di garantire un sostegno economico ai soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza permanente e continuativa.

Ma tra le priorità del Dipartimento non vi sono solo sostegno economico e inclusione sociale e formativa, ma anche inserimento professionale. Come riferisce un articolo del quotidiano “La Verità“, pubblicato anche sul sito del Ministero, “la base di partenza sarà il taglio delle tariffe Inail del 30%, rispetto a quello che si paga oggi, per un totale di 600 milioni di euro di risparmi e una rimodulazione dei premi“. Nel contesto di questa rimodulazione saranno pensati gli incentivi finalizzati all’inclusione professionale dei soggetti disabili.

Di concerto con il Ministero dell’Istruzione saranno avviati3 cicli di formazione specialistica per 40 mila posti di insegnanti di sostegno, ripartiti in 4 anni. Di questi posti, 14.000 saranno assegnanti nel 2019. Un altro investimento importante è quello relativo al Fondo trasporto alunni disabili, con uno stanziamento di 75 milioni di euro annui per un triennio.

– Studio Viglione Libretti –