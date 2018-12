“Legalità, trasparenza e partecipazione”. A Vietri di Potenza l’Amministrazione traccia il bilancio dei primi 18 mesi

“Abbiamo vissuto periodi complicati, siamo stati osteggiati, pressati e in alcuni casi addirittura perseguitati, siamo orgogliosi di mostrarvi i tanti obiettivi raggiunti in 18 mesi“. Si è aperto così l’intervento di Christian Giordano, sindaco di Vietri di Potenza, che con l’Amministrazione comunale ha incontrato la cittadinanza per scambiare gli auguri natalizi e spiegare quanto fatto in un anno e mezzo dall’insediamento. L’incontro, in una sala affollata, si è sviluppato su 9 punti.

Il Sindaco ha spiegato gli interventi nella riorganizzazione della macchina comunale (su tutti la sistemazione nuovo Municipio e riorganizzazione uffici e pulizia del paese e illuminazione pubblica), lavori pubblici (via Madonna delle Grazie, via Grassi Belli e Parco Giochi), cultura, associazionismo e sport, scuola (ripristino pannelli fotovoltaici, progetto mensa a km 0 e rifiuti free, agevolazioni per le famiglie sul trasporto), sociale e lavoro (Vietri Comunità Solidale, centro diurno “I ragazzi della terza età”, centro estivo comunale, “Investo a Vietri”), comunicazione, trasparenza e nuova gestione servizi e gare (approvazione codice etico, albo fornitori e professionisti, short list avvocati, comunicazione con i cittadini, riorganizzazione commercio ambulante) e accesso ai fondi pubblici (finanziamenti per oltre 2 milioni e altri richiesti).

“Avete avuto modo – ha dichiarato Giordano – che non avevamo promesso alcun posizionamento negli uffici tecnici, che non avevamo alcun vincolo parentale da rispettare e abbiamo dimostrato di avere le mani libere per poter operare in maniera onesta, facendo le scelte utili al cambiamento della nostra comunità“. Giordano, in chiusura, ha annunciato le tante iniziative e lavori per il 2019: “Non abbiamo la presunzione di essere perfetti ma abbiamo la consapevolezza di dover rispettare un impegno morale assunto con i vietresi l’11 giugno 2017: operare nell’alveo della legalità, della trasparenza e della partecipazione”.

– Claudio Buono –