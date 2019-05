Legalità e sicurezza. Giovani studenti di Sapri ospiti della Polizia Ferroviaria a Napoli

I giovanissimi studenti di Sapri ospiti della Polizia Ferroviaria a Napoli per il progetto “Train…to bee cool”.

“Train… to be cool” è un progetto grazie al quale gli operatori specializzati della Polizia Ferroviaria incontrano gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, con lo scopo di promuovere la legalità e la sicurezza in ambito ferroviario e di educare i ragazzi al rispetto delle regole.

I formatori avevano incontrato i ragazzi delle classi quarta e quinta elementare e prima e seconda media dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Sapri, nella loro sede distaccata di Vibonati dove, grazie alla proiezione di slide e filmati, avevano illustrato agli studenti i pericoli del mondo ferroviario ed i comportamenti da tenere per evitare rischi inutili e preservare la propria e l’altrui incolumità.

Ieri mattina, invece, la scolaresca è arrivata a Napoli per visitare gli uffici del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania e per vivere più da vicino non solo la realtà ferroviaria ma anche il lavoro che la Polizia di Stato svolge in stazione.

Nella sala operativa della Polfer, i poliziotti hanno spiegato ai ragazzi l’importanza delle comunicazioni con le pattuglie, con gli uffici distaccati, ma anche con le Sale Operative delle Questure, mostrando le sofisticate apparecchiature tecnologiche utilizzate quotidianamente. I giovani visitatori hanno scoperto, con grande meraviglia, che grazie al sistema di videosorveglianza da questa cabina di regia vengono osservate h24 tutte le aree interne ed esterne dello scalo ferroviario e si sono divertiti a comunicare via radio con gli agenti che pattugliavano la stazione.

La visita guidata si è arricchita con una sosta nella postazione di fotosegnalamento dove gli operatori hanno mostrato il funzionamento delle strumentazioni con le quali vengono effettuati i rilievi fotodattiloscopici.

Grazie alla collaborazione di Rete Ferroviaria Italiana gli alunni hanno poi potuto visitare anche la sala di controllo del traffico ferroviario dove sono rimasti affascinati dal grande tabellone che gestisce la circolazione dei treni da Battipaglia a Villa Literno.

La giornata si è conclusa nella caserma intitolata alla Vittima del Dovere “Giovanni Pomponio” dove i poliziotti del progetto ed i ragazzi si sono salutati con un arrivederci al prossimo anno scolastico.

– Claudia Monaco –