Le Scuole Secondarie di primo grado di Teggiano e Sala Consilina alle finali dei “Giochi Matematici” che si svolgeranno presso l’Università “Bocconi” di Milano.

Anastasia Petrizzo, frequentante la classe 2^ C, e Antonio Cotignola della classe 3^ C della Scuola Secondaria di primo grado di Teggiano, impegnati rispettivamente nelle categorie C1 e C2, hanno ottenuto il diritto a partecipare alla competizione nazionale che avrà luogo a maggio.

Accompagnati dalla professoressa Francesca D’Onza, i due studenti di Teggiano hanno partecipato alle semifinali dei “Giochi Matematici” presso l’Università degli Studi della Basilicata, alle quali hanno preso parte alunni provenienti, oltre che dalla Basilicata, anche dalla Puglia, dalla Campania e dalla Calabria.

“E’ stata una esperienza straordinaria per i nostri piccoli allievi – ha riferito la Dirigente della Scuola Media di Teggiano Maria D’Alessio – e voglio cogliere l’occasione per complimentarmi con tutti i ragazzi che hanno partecipato alla gara e ai loro docenti per l’importante risultato conseguito”.

Ottime le performance anche di due alunni dell’Istituto Comprensivo “Camera” di Sala Consilina diretto dalla Dirigente Antonella Vairo, che hanno ottenuto il diritto di partecipare alle fasi finali dei “Giochi matematici”. Si tratta di Mattia Cafaro, frequentante la classe 2^, e di Marco Aniello Paciello, frequentante la classe 1^, che hanno partecipato per la categoria C1. Quest’ultimo, che ha partecipato alle semifinali presso l’Università di Salerno, ha ottenuto il massimo del punteggio, piazzandosi al primo posto assoluto nella graduatoria di merito.