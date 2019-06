Ancora successi per l’Associazione Danza e Ginnastica Kodokan di Atena Lucana in trasferta a Rimini per le Finali nazionali di Ginnastica.

Le giovani ginnaste, all’interno della manifestazione “Ginnastica in festa“, stanno facendo incetta di premi. Infatti, dopo la fascia oro conquistata da Filomena Marmo, le piccole atlete fanno incetta di fasce bronzo. La prima viene conquistata da Siria Giallorenzo e Grazia Dorotea Reina, seguite poi dalla squadra composta da Giada Di Mieri, Laura Pellegrino e Simona Sabia.

Fascia bronzo anche per: Federica Lavista, Michela Izzo e Melany Tardugno, Giulia Laviano e Valentina Parrella, Maria Rosaria Lamattina e Katrin Scaffa, Anna D’Amico e Michela Greci, Miriam Mea e Veronica Petrone, Anna Abbamonte, Miriam Di Donato e Alessia Morrone, Alyssa Babino e Valeria Morrone.

Domani, per l’ASD Ginnastica Kodokan, una nuova giornata ricca di gare.

– Paola Federico –

