Le bellezze naturalistiche del Cilento continuano a conquistare i vacanzieri.

Il quotidiano inglese “The Guardian” suggerisce la Costa del Cilento tra i luoghi da visitare in Italia. Come immagine di copertina ha scelto la strada del Corticato con turisti che la attraversano su due ruote: uno scenario stupendo tra natura verdeggiante, montagne svettanti e il borgo di Teggiano che affiora su una collina.

Inoltre, secondo la Natural Adventure Company nel Regno Unito le ricerche su Google per la Costa del Cilento sono aumentate del 110% negli ultimi 12 mesi. Il quotidiano ha stilato anche un listino prezzi sull’ammontare della spesa di soggiorno nella terra del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni. Suggerisce, inoltre, percorsi tra le montagne, in bici, in auto o a piedi.

Se nei tempi scorsi la Costiera Amalfitana era la meta preferita della Campania, le cose oggi stanno iniziando a cambiare, prediligendo la Costa del Cilento. Inoltre, suggerisce il tratto finale lungo la costa del Cilento da Palinuro a Paestum.

Il Cilento è consigliato come meta di destinazione sia per famiglie che per single. Nel frattempo continua a svilupparsi l’offerta turistica del territorio del Parco Nazionale.