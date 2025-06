Triplo podio nazionale per Myriam Torre, con due medaglie d’oro e un bronzo.

Con un’eccezionale conclusione a Rimini l’Asd Danza e Ginnastica Kodokan ha portato a casa, dopo l’eccezionale bronzo di Vincenza Marmo, altri due bronzi e ben due titoli italiani.

In questo contesto Myriam si è aggiudicata il titolo di campionessa nazionale All Around (classifica assoluta somma del corpo libero + fune) al Campionato Individuale Silver LD categoria A2, su 65 ginnaste: dopo due performance perfette ha raggiunto il punteggio di 22.975, guadagnando l’accesso alla finalissima destinata alle prime dieci d’Italia ad entrambi gli attrezzi. Nella classifica provvisoria si è posizionata prima alla fune e seconda al corpo libero.

Myriam ha ottenuto nella finale il bronzo nazionale al corpo libero e il titolo di Campionessa Italiana alla fune. Tanta l’emozione e la commozione, soprattutto al momento dell’inno d’Italia.

L’altro meritato bronzo nazionale lo ha agguantato Greta Pellegrino al campionato Silver LD categoria A3; dopo quasi due giorni di gara, nella qualificazione la giovane kodakina si è classificata terza al corpo libero e sesta alla palla, posizioni che le hanno permesso di disputare entrambe le finali di specialità: confermato il bronzo italiano e il nono posto alla palla. Nella classifica assoluta invece si è posizionata al 7° posto, vale a dire fra le prime dieci d’Italia. Greta ha ottenuto anche il miglior punteggio della gara di qualificazione della sua categoria all’esecuzione, ovvero 7,80, su 106 ginnaste in gara. Valentina Marino nella stessa categoria ha sfiorato la finale posizionandosi dodicesima per soli 0,05 decimi di punto al corpo libero.

Ha sfiorato la finale alla palla anche Greta Citera che si è piazzata all’undicesimo posto per soli 0,05 decimi di punto su 51 ginnaste. Buone prestazioni per Denise Di Sarli, che ha ottenuto un bel punteggio all’esecuzione ed è arrivata 24^ su 106 partecipanti, e per Beatrice Pascucci, entrambe alla loro prima esperienza nazionale nel Campionato LC.