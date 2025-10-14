Chiuso un tratto della Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” a partire da oggi e fino al prossimo 24 ottobre.

Il tratto è compreso tra il km 219 ed il km 219,500, tra Sapri e Maratea.

L’interdizione al transito è necessaria per consentire le attività di disgaggio del materiale roccioso instabile presente sul versante attiguo alla Statale. Al termine di tali lavori seguiranno gli interventi d’installazione di reti in aderenza e barriere paramassi e sul tratto stradale sarà in vigore il senso unico alternato.

La chiusura non sarà valida il sabato e la domenica.