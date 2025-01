La Cisl di Salerno esprime forte preoccupazione per i disagi derivanti dai lavori di manutenzione sulla Metropolitana di Salerno, che prenderanno il via domani, 1 febbraio, e comporteranno la sospensione della circolazione ferroviaria per sette mesi.

Gli interventi previsti comprendono la realizzazione di un nuovo marciapiede al binario 8, il prolungamento del sottopasso, l’installazione di impianti informativi per i viaggiatori, lavori di manutenzione straordinaria all’interno della stazione di Salerno, il prolungamento della metropolitana fino all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e la creazione di un binario dedicato per collegare la zona universitaria di Lancusi e l’infrastruttura tra Bellizzi e Pontecagnano.

La sospensione della circolazione ferroviaria interesserà le linee Salerno – Arechi e Salerno – Mercato San Severino – Nocera Inferiore, determinando la cancellazione di tutti i treni metropolitani e regionali sulle tratte coinvolte e causando notevoli disagi, in particolare agli studenti durante le ore di punta. Per limitare i disagi, in collaborazione con Regione Campania, Comune di Salerno e Busitalia Campania, sarà attivato un servizio di bus sostitutivi, con la creazione della Linea 46 dedicata e il rafforzamento dei collegamenti per Battipaglia.

“Un’opera strategica – afferma Giuseppe Vicinanza, segretario organizzativo della Filca Cisl di Salerno – che conferma l’ottimo stato di salute del settore edilizio in provincia di Salerno, con la realizzazione di infrastrutture fondamentali per lo sviluppo del territorio“. Pur condividendo l’importanza dell’opera, la Cisl di Salerno pone l’attenzione su alcuni aspetti critici. “L’ampliamento delle tratte metropolitane è essenziale per migliorare la mobilità, in particolare il collegamento con l’università. Resta però la preoccupazione per le ripercussioni occupazionali, poiché il futuro impiego della metropolitana potrebbe portare a una riduzione dei servizi attualmente svolti dalle aziende di Trasporto Pubblico Locale, con possibili esuberi. Inoltre, la diminuzione dei collegamenti autobus verso i siti universitari potrebbe impattare negativamente sui servizi di trasporto urbano nella città di Salerno” lamenta la Cisl.

Anche Massimo Stanzione, segretario generale della Fit Cisl, interviene sulla questione: “Comprendiamo i disagi che questi cambiamenti potrebbero causare agli utenti e ci impegniamo a monitorare attentamente l’andamento dei lavori e dei servizi sostitutivi. La nostra priorità è garantire una mobilità fluida e informata, collaborando con le istituzioni e le aziende coinvolte per risolvere eventuali criticità. La Fit Cisl Salerno continuerà a seguire da vicino l’evoluzione della situazione per tutelare gli interessi dei pendolari e degli utenti”.

In merito al collegamento con l’aeroporto Costa d’Amalfi, la Cisl auspica una rapida realizzazione dell’opera, considerata cruciale per gestire l’aumento dei flussi di passeggeri e l’interesse crescente delle compagnie aeree per lo scalo salernitano.

Per questi motivi, la Cisl di Salerno chiede di implementare i servizi urbani per evitare disagi nelle aree non coperte dalla metropolitana, di valutare con attenzione gli impatti occupazionali e di predisporre strutture e servizi di supporto alle stazioni metropolitane, così da garantire un’efficiente gestione della mobilità cittadina.