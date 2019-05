Lavori pubblici a Sant’Arsenio. Assegnati in pochi giorni tre finanziamenti per circa 270mila euro

Tre finanziamenti in pochi giorni per circa 270mila euro sono stati assegnati a Sant’Arsenio per lavori pubblici in vari settori.

Si tratta di 185mila euro circa erogati dalla Regione Campania per il completamento dell’area Palazzo Fiordelisi, Percorso Brigante Tittariello, parco giochi in Piazza Europa, sentieri naturalistici, Infopoint comunale, 36mila euro per il rifacimento di circa 700 metri di asfalto sulle vie Aldo Moro e San Rocco, 50mila euro destinati dal Decreto Crescita che saranno investiti nella realizzazione di una nuova e più accogliente scuola materna presso i locali dell’attuale ludoteca in gestione a privati.

Alcuni lavori sono già partiti, tra cui la posa dell’asfalto sulle strade che sarà portata a termine in pochi giorni, tempo permettendo. Gli altri seguiranno a strettissimo giro.

“Dopo gli importanti interventi all’isola ecologica, di edificazione ex novo della Palestra in via Florenzano e della Scuola Media nell’ala sud dell’ex Ragioneria – afferma in merito il sindaco Donato Pica – arrivano questi finanziamenti che ci permettono di realizzare numerosi interventi da considerarsi minori solo per l’importo ma non per l’impatto che avranno sulla vivibilità del nostro paese. Proseguiamo nel percorso di rilancio di Sant’Arsenio non trascurando nessuna pista di finanziamento e con attenzione verso tutti i settori”.

– Chiara Di Miele –