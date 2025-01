Dal 1° febbraio Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà importanti lavori di potenziamento infrastrutturale nella Stazione di Salerno. Gli interventi riguarderanno la realizzazione di un marciapiede a servizio del binario 8, il prolungamento del sottopasso di stazione fino al raggiungimento del nuovo marciapiede e attività propedeutiche alla realizzazione del nuovo ascensore e l’installazione degli impianti per l’informazione al pubblico sul nuovo marciapiede, oltre a lavori di manutenzione straordinaria nell’impianto salernitano.

Complessivamente saranno impiegate circa 100 persone, tra dipendenti di RFI e ditte appaltatrici, per un investimento economico di circa 11 milioni di euro. I lavori rientrano nel piano di interventi che RFI sta eseguendo nelle stazioni della Campania per la loro riqualificazione e per migliorare gli standard qualitativi del servizio e di accessibilità.

Per consentire la piena operatività dei cantieri, in accordo con Regione Campania e Comune di Salerno, la circolazione ferroviaria sarà sospesa sulle linee Salerno – Arechi e Salerno – Mercato San Severino – Nocera Inferiore e saranno attivati servizi con bus nelle località interessate dall’interruzione.

In particolare, tutti i treni metropolitani della relazione Salerno – Arechi e i treni del Regionale della relazione Salerno – Mercato San Severino – Nocera Inferiore sono cancellati. I treni 21181 Nocera Inferiore – Buccino S.G.M., 21190 Eboli – Nocera Inferiore, 21123 Battipaglia – Eboli e 21130 Buccino S.G.M. – Battipaglia sono cancellati. In entrambi i casi è previsto il servizio con bus.

I posti disponibili sui bus in circolazione, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

Informazioni dettagliate sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia.