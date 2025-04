Il sindaco di Sant’Arsenio Donato Pica ha convocato con urgenza un tavolo di confronto circa i lavori dell’ospedale “Santissima Annunziata”. Presso l’Aula Consiliare del Comune il sindaco, oltre a fare il punto sullo stato dei lavori, mai terminati, ha denunciato le condizioni in cui versano alcune aree dell’ospedale.

“Una situazione inaccettabile” ha rimarcato Pica, il quale insieme al Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Vittorio Esposito ha concordato di richiedere un incontro urgente con la Direzione Strategica dell’Asl Salerno.

“Il tempo è scaduto perchè abbiamo una programmazione ben precisa, invece sono trascorsi 5 anni e constatiamo che la parte realizzata è minima. Non intendiamo accettare forme di dilazione o di rinvio, bisogna accelerare perché il danno maggiore viene arrecato ai cittadini. Questo ospedale è al servizio dell’intero comprensorio, non solo di Sant’Arsenio. Chiediamo all’Azienda risposte immediate e convincenti in un tempo ragionevole” afferma Pica.

Se non si riscontreranno segnali positivi il sindaco è pronto a richiedere un incontro con il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e con i componenti della V Commissione Sanità della Regione.

Durante il confronto tenutosi nelle scorse ore erano presenti i dirigenti e rappresentanti dell’Asl Salerno, come il Direttore Sanitario Luigi Mandia, della Comunità Montana Vallo di Diano, della Conferenza dei Sindaci dell’Asl Salerno e alcuni operatori sanitari.