Il Codacons Cilento interviene sui lavori di intervento del Ponte Tanagro, tra Caiazzano di Sassano e Padula, chiuso da circa 3 anni.

“Lungo 56 metri, il ponte è stato chiuso il 29 ottobre 2021, senza la prova di carico. Non c’è ad oggi nessun cartello di cantiere e il cosiddetto tabellone all’ingresso del cantiere. Quindi non si conoscono le informazioni necessarie, previste per legge, per conoscere i lavori svolti all’interno del cantiere” fa notare il presidente Bartolomeo Lanzara.

Il 25 luglio 2023 è avvenuta la posa della prima pietra. “Sono passati ben 175 giorni previsti dal contratto di appalto. Ma ad oggi non si conosce ufficialmente ancora la data certa della fine dei lavori. Il completamento del ponte è di vitale importanza per i cittadini residenti nel Vallo di Diano – afferma Lanzara – Al momento non si comprendono le ragioni dei ritardi nel completamento. Nei prossimi giorni invieremo una diffida alle Autorità competenti per avere chiarimenti”.

“Il ponte – continua Lanzara – rappresenta un’arteria stradale importante per il flusso turistico del Vallo di Diano, pertanto non è possibile intervenire a intermittenza senza risolvere il problema. E’ necessario intervenire tempestivamente per completare i lavori e avviare eventuali lavori di messa in sicurezza in tempi ragionevoli. Se ciò non dovesse avvenire il Codacons studierà possibili azioni legali contro gli Enti competenti”.