Lavoratori stagionali. FLAICA CUB Campania:”Ancora una volta offesi da Vincenzo De Luca”

La FLAICA CUB Campania denuncia l’ennesimo attacco ai lavoratori stagionali proveniente dalla politica. “Ultimo in ordine di tempo – dichiarano – il nostro caro Governatore della Regione Campania De Luca, che si è permesso ancora una volta di offendere i lavoratori stagionali asserendo che preferiscono percepire il Reddito di cittadinanza di 700 euro che andare a lavorare come stagionali a fare i camerieri o gli operai stagionali nelle fabbriche di pomodoro, aggiungendo ancora una offesa gratuita perché secondo lui nessuno degli stagionali vorrebbe alzarsi alle 6 del mattino per andare a lavorare“.

Il segretario FLAICA CUB Marcelo Amendola dichiara che “solo chi ignora i sacrifici che fanno i lavoratori stagionali e le loro famiglie può pensare una cosa del genere. Avesse fatto lui, caro Governatore, almeno un giorno di lavoro come stagionale capirebbe di cosa parliamo. De Luca e i suoi amici non vogliono lavoratori, a loro servono schiavi da sfruttare“.

La FLAICA CUB, tramite il segretario Amendola, denuncia inoltre “che la stragrande maggioranza del lavoro che viene offerto, se mai viene offerto, è per fare dalle 12 alle 13 ore al giorno per 1000 euro al mese tutto compreso, senza nessun tipo di assicurazione, completamente in nero. E’ questo che oggi offre la nostra regione nella stragrande maggioranza dei casi. Ma si sa, il nostro caro Governatore questo non lo vede, lui usa il suo lanciafiamme solo contro gli operai stagionali, rei di essere precari a vita perché i politici come lui non fanno il proprio lavoro“.

Amendola conclude con un appello al Presidente della Regione:”Caro De Luca, serve lavoro stabile, con tutti i diritti, con una paga degna, in sicurezza nel rispetto delle regole, allora vedrà che il Reddito di cittadinanza non lo prenderà più nessuno, ma finché continuate a sponsorizzare la precarietà a vita, sarà difficile fare meglio di così“.

– Chiara Di Miele –